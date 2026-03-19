Будзе схадзка Совиту за национални меншини

БЕОҐРАД – Премиєр Републики Сербиї проф. др Дюро Мацут зволал схадзку Совиту за национални меншини за 23. марец з початком на 10 г. у Палати Сербия у Беоґрадзе.

На дньовим шоре предложени штири точки – Звит о роботи Координациї националних совитох националних меншинох, Звит о запровадзених и планованих активносцох националних совитох националних меншинох, усвойованє Предлогу програми за додзельованє средствох зоз Буджетского фонду за национлани меншини у 2026. року и рижне.

Приход на схадзку потвердзел и предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Стеван Самочета.