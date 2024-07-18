Будзе Волонтерски камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – После двох рокох прерви, ознова будзе орґанизовани Волонтерски камп од 1. по 9. авґуст, на котри поволани шицки млади котри зацикавени за роботу, друженє и упознаванє нашого валалу.

Под час кампу заплановани три активносци – рисованє муралу на кошаркашским терену на пияцу, ушори ше уж иснуюци одбойкашски терен на керестурским базену, як и орґанизованє акциї збераня шмеца на вецей местох.

Попри тим, за шицких волонтерох обдумани и други активносци, обисц и упознац историйно важни места за руску културу и образованє, а тиж и шлєбодни час за розвагу.

Волонтером котри нє з валалу, обезпечени ноцнїк, костиранє и драгово трошки за приход и одход до Руского Керестура. Привит волонтерох будзе 1. авґуста после 22 годзин, а випровадзанє дому 9. авґуста после фриштику. Шицки заинтересовани учашнїки треба же би ше приявели на мейл pactruthenorum@gmail.com.

По першираз, орґанизатор Волонтерского кампу будзе самостойно Здруженє младих Пакт Рутенорум, алє зоз потримовку локалних институцийох.

Отримованє Капму ше реализує зоз средствох по проєкту на конкурсу Роботного цела за младеж при Националному совиту Руснацох.