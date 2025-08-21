Урожай цвикли будзе зменшани

РУСКИ КЕРЕСТУР – По тераз, цукрова цвикла уж формовала добру часц лїсцовей маси и кореня. Тераз шлїдзи фаза интензивного збераня цукру, а то завиши од вецей факторох.

Же би цукрова цвикла дала оптимални урожай, муши мац здраве лїсце, муши буц защицена од хоротох и чкодлївцох и мац достаточно влаги. По цаганє цвикли єст ище часу алє уж мож обачиц же урожай будзе зменшани.

Як гварел аґроном Дюра Надь, цвикла котра нє була залївана пре вельки горучави нє наросла, а тота котра залївана захорела и то уплївовало на урожай.

У авґусту треба принєсц ключни аґрономски одлуки. Осторожне залїванє, реаґованє на час и мониторинґ цвикли то задатки хтори нє треба заобисц а укладанє до правилного пестованя дава лєпши резултати.