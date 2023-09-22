Буджет оценєни як стабилни зоз одредзеним суфицитом

КУЛА – Єденаста схадзка локалного парламенту отримана стреду 20. септембра, на хторей представени петнац точки, а найвецей дискусиї виволал Звит о буджету у чечуцим року за хтори предсидатель општини Кула, Дамян Милянич, гварел же є добре поставени зоз одредзеним суфицитом.

По першей точки представени Звит о оконченю Одлуки о буджету општини Кула за период од 1. януара по 30. юний чечуцого року, хтору обгрунтовал руководитель Оддзелєня за финансийну привреду Зоран Виґнєвич.

За слово ше явел предсидатель општини Кули, Дамян Милянич, хтори гварел же ребаланс буджету нє представя неґативни тренд, як цо то представя часц опозициї, алє вон пошлїдок звекшаних приходох локалней самоуправи.

Точки од другей по осму ше углавним одношели на преношенє правох явней власносци, а у двох случайох ше робело о шлїдуюцим – Општина Кула, без надополнєня, за потреби Министерства нукашнїх роботох дава обєкт на Штолцу, док Република Сербия, без надополнєня, преноши право власносци на општину Кула за популарне место за вилєциско Поток.

Надалєй, точки од єденастей по штернасту ше одношели на дїлованє явних комуналних подприємствох и финансийнима планами установох чий снователь општина Кула за 2024. рок.