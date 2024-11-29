Буджетни средства Совиту оптимално похасновани

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох штварток, 28. новембра, отримана 26. схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

На Дньовим шоре було три точки од хторих друга була найзначнєйша и состояла ше од пейцох подточкох хтори ше одноша на: активносци медзи двома схадзками, прилапйованє вименкох Финансийного плану Националного совиту рускей националней меншини за 2024. рок, приношенє одлуки о вибору Ревизиї за 2024. рок, Приношенє одлукох о розришеню и менованю члена Управного одбору НВУ „Руске слово” и потвердзованє одлукох Вивершного одбору.

Як пояшнєл предсидатель ВО Желько Ковач о активносцох нашого Совиту будзе бешеди на схадзки Националного совиту хтора будзе отримана на вовторок, 3. децембра, у Руским Керестуре.

Кед слово о вименкох финансийного плану, углавним ше одношели на средства хтори прешлїдзую локални самоуправи. Як потераз пракса указала, тоти средства, уплати, пожня та прето ше мушело приступиц вименком. Кед слово о других вименкох, шицки заплановани вимоги Совит випочитовал а, як надпомнул предсидатель Ковач, у тим року Совит добре ґаздовал зоз своїм буджетом.

Як и вше потераз ажурносц и прецизносц контролує аґенция за Ревизию хтора то роби роками, а з оглядом на понукнуце цени услуги предложене же би иста аґенция тоту роботу окончовала и у идуцим року.

Пре кадрово пременки, пре одход до пензиї єдного члена Управного одбору НВУ „Руске слово”, прилапени предклад же би нови член спред занятих у Установи була Марина Джуджар зоз Руского Керестура.

Предсидатель Вивершного одбору нашого Совиту, Желько Ковач, на концу поинформовал членох же по поради кед оформене шесте зволанє Националного совиту, його половка мандата на тей функциї вицекла. У другей половки функцию предсидателя ВО будзе окончовац Славиша Сабадош.