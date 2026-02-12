БЕОҐРАД – Вчера, 11. фебруара у Палати Себиї була отримана схадзка Координациї националних совитох националних меншинох, а потим отримана и схадзка зоз ресорним министром Демом Беришом. На схадзкох участвовал и предсидатель Националного совиту Руснацох Стеван Самочета.

Як потолковал Самочета за Рутенпрес, на схадзки Координациї одлучене же култура будзе приоритетна обласц финансованя зоз Буджетского фонду за национални меншини. Попри тим, шицки учашнїки представели и роботу свойо националного совиту, надалєй мали нагоду делеґовац теми за наиходзацу схадзку зоз премиєром Републики Сербиї проф. др Дюром Мацутом, а дискутовало ше и о финансованю националних совитох.

На схадзки зоз министром предсидателє националних Совитох националних меншинох обвисцели министра Беришу о шицких принєшених заключеньох. Министер поинформовал шицких, же тогорочни Буджетски фонд будзе звекшани за коло 5 милиони динари.

Медзи иншим, на Координациї була презентация Експа, учашнїки схадзки дознали и же национални меншини буду мац нагоду представиц ше на тим сайме, и же кажди национални совит достанє свой штанд.