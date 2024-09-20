Буджетски фонд за национални меншини

БЕОҐРАД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ розписало Конкурс за додзельованє средствох зоз Буджетского фонду за национални меншини же би ше реализовало програми и проєкти зоз обласци култури.

Средства зоз Буджетского фонду Влади Сербиї виноша 30 милиони динари, а циль конкурсу унапредзиц и змоцнїц културно-язични идентитет националних меншинох у Републики Сербиї.

На Конкурсу право участвовац маю: установи, здруженя, фондациї, привредни дружтва и други орґанизациї хторим снователь национални совит националних меншинох, орґанизациї цивилного дружтва уписани до одвитуюцого реґистру и други.

Прияви зоз документацию треба послац по пошти на адресу: Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, Булевар Михайла Пупина 2, 11000 Беоґрад, зоз назначеньом: Конкурс за додзельованє средствох зоз буджетского фонду за национални меншини 2024. року. Прияви мож придац и особнє на наведзену адресу, у писарнїци Министерства. На другим боку коверти обовязно треба написац полне мено и адресу подношителя прияви. Прияви послати на други способ (по факсу, електноронскей пошти и друге), лєбо послати на другу адресу нє буду разпатрани.

Конкурс отворени од 21. авґуста по 20. септембер 2024. року.

Текст конкурсу и образци мож превжац на тим линку: Буџетски фонд за националне мањине – (minljmpdd.gov.rs)