Буджетски фонд за национални меншини

БЕОҐРАД – Кажди рок Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ штредком рока розписує конкурс за средства зоз Буджетского фонду Влади Сербиї хтори виноши 30 милиони динари, од хторих 6 милиони наменєни институцийом, а 24 милиони динари здруженьом гражданох националних меншинох. Циль конкурсу бул унапредзиц и змоцнїц културно-язични идентитет националних меншинох у Сербиї. Конкуровац могли и нашо руски здруженя и установи котрим снователь Национални совит Руснацох.

На конкурс ше приявели 225 институциї и здруженя зоз цалей Сербиї, скоро шицки национални меншини мали прияви. Конкурсна комисия Министерства, 17. юлия 2023. року обявела лїстину вреднованя приявених проєктох за додзельованє средствох зоз Буджетского фонду за национални меншини за реализованє програмох и проєктох зоз обласци култури, а средства зоз буджетского фонду од 225 приявених достали 72, медзи котрима РНТ „Петро Ризнич Дїдя” (550.000 динари за театралну интерактивну представу „Инсталуй и ти дїдов дї пи ди”), НВУ „Руске слово” (550.000 за дзецинску кнїжку „Свадзба у словнїку руского културного идентитету”), Здруженє гражданох „руСтем” з Руского Керестура (300.000 за „Руски язик у швеце технолоґиї”), Руска матка (300.000 за 17. Шветови конґрес РРЛ), Здруженє гражданох „Руска скарбнїца” (300.000 за Лєтну школу руского язика у Попраду).

Под смужку, односно средства нє достали приявени Новинска асоцияция Руснацох – НАР, Фондация „Fundatio Ruthenorum”, Матка дружтво Руснацох Нови Сад, Завод за културу войводянских Руснацох, Руски културни центер Нови Сад и Коцурске здруженє младих.