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Др Степан Лявинец ознова предсидатель ШРРРЛ

автор Ан. Медєши, фото: М. Фейса
автор Ан. Медєши, фото: М. Фейса 15 Опатрене

БУКУРЕШТ (РУМУНИЯ) – XVIII Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох (ШК РРЛ) отримани од 12. по 15. юний у Букурешту, у Румуниї, а у його рамикох, отримани и XII Шветови форум младих. Вибрани нови члени Шветовей ради РРЛ, а др Степан Лявинец потвердзени як предсидатель за наиходзаци два роки.

Присутни були делеґациї зоз шицких членских державох Шветового конґресу РРЛ – Словацкей, Польскей, України, Румуниї, Мадярскей, Ческей, Сербиї, Горватскей и Сиверней Америки (Канади и Зєдинєних Америцких Державох).

На Конґресу у составе делеґациї зоз Сербиї були – Татʼяна Горняк, Александар Ґнип, Мирон Джуня, Мария Дорошки, др Деян Загорянски, Наташа Макаї Мудрох, Владо Няради, мср Наташа Перкович, проф. др Михайло Фейса и проф. емеритус Првослав Янкович, док делеґацию Форуму младежи РРЛ представяли – Тимеа Будински, Срдян Ґовля, Дарко Заґорац, Томислав Пап и Адрияна Фейди.

Делеґати розправяли о вименкох Статуту же би ше оможлївело кандидатуру шицких делеґатох за предсидателя ШК РРЛ, а нє лєм членом Шветовей ради. Ґу тому, отворена и тема уключованя нових орґанизацийох до членства, зоз предкладаньом же би ше придруженим членом оможлївело представнїка хтори би мал право участвовац у роботи Конґресу.

У рамику зашеданя, зишли ше и конґресни комисиї за – образованє, културу, историю, медиї и туризем, хтори винєсли плани за наиходзаци два роки.

Делеґацию Рускей матки предводзел проф. др Михайло Фейса, хтори предшедовал Комисиї за историю и у мено Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад подписал сотруднїцтво ДОК-а зоз Конґресом. Александер Ґнип подписал сотруднїцтво Здруженя за музичну дїялносц „Аша и Ана” зоз Конґресом.

До нового зволаня Ради зоз Сербиї вибрани проф. др Михайло Фейса, а як нови члени придружели ше и Любомир Медєши (Сиверна Америка) и Ян Чопик (Ческа), хтори заменєли дотерашнїх представнїкох.

Лявинец вибрани зоз тайним гласаньом, у хторим 71 од 82 делеґатох потримали його кандидатуру, а делеґати потвердзели потерашнього секретара Владимир Противняка зоз Словацкей, як и потерашнього прес-секретара Петра Медвидя зоз Польскей.

Зоз заключеньом Конґреса потвердзена одлука же би ше шлїдуюци XIX Шветови конґрес РРЛ отримало у Мадярскей, док у закончуюцей резолуциї ище раз визначене питанє припознаваня Руснацох у України, як и поволанка Польскей же би ше Акцию Висла преглашело як нєзаконїту.

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