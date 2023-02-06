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Бул ,,Бал широких сукньох”

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 189 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” всоботу, 4. фебруара, отримани двацец перши ,,Бал широких сукньох”.

Присутних госцох привитал член Управного одбору Микола Кухар.

На балу ше дружело и вешелєло осемдзешат осем особи, а до шветочних шматох ше поприберали мац и дзивка, Лидия и Кристина Хромиш зоз Дюрдьова.

Томбола на тогорочним балу була богата и рижнородна. Главну награду, бициґлу, достали супружнїки Звонко и Єлена Салаґ зоз Дюрдьова.

За веселу атмосферу бул задлужени Тамбурови оркестер „Коцурски бетяре”.

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