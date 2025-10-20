Бул концерт „Вочи святому Лукови“

БАЧИНЦИ – У велькей слаи Дома култури всоботу, 18. октобра, у орґанизациї КПД „Драґутин Драґен Колєсар“ отримани концерт под назву „Вочи святому Лукови“ на хторим, окрем домашнїх, наступели ище штири дружтва.

През музику, танєц и шпиванку публики ше представели члени КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу, сербске КУД „Младосц“ зоз Бачинцох и КУД „Яким Гарди“ зоз Петровцох зоз Републики Горватскей.

Ирина Папуґа спред Дружтва за руски язик, литературу и културу представела свою трецу кнїжку пошвецену Бачинцом у хторей описани духовни живот односно церква и парохия у Бачинцох.

Шветочносц була и нагода здогаднуц ше и других визначних Бачинчаньох медзи хторима и познати ґлумец Драґутин Драґен Колєсар по хторим бачинске дружтво ноши мено а, як гварене, наполнєло ше 30 роки од упокоєня.

Школяре хтори уча руски язик з елементами националней култури зоз Шиду и Бачинцох, Стефан Ркман, Лука Цирба и Йована Петрович читали о живоце и значеню апостола и євангелисти Луки, а младши школяре зоз Куковцох Милица и Александар Орещанин рецитовали, а порихтала их наставнїца Наташа Еделински Миколка.

На концу предсидателька бачинского дружтва Славица Видович придала подзекованя учашнїком и гварела же концерт будзе традицийни и потим одшпиване „На многая и благая лїта“.

Концерт провадзели дзивка Драґена Колєсара Татяна Колєсар Ґвоїч, професорка музичного у пензиї Нада Колєсар Адамович, предсидатель Националного совиту Руснацох Стеван Самочета, Ирина Папуґа, парох у Шидзе Михайло Режак, домашнї парох о. Юлиян Рац з панїматку и други госци.