Бул штиродньови Водицов камп (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штиродньови Водицов камп за дзеци и младих, хтори почал штварток, 7. авґуста закончени внєдзелю, 10. авґуста, а на нїм участвовали коло 60 млади зоз Коцура, Руского Керестура, Суботици, Кули, Беоґраду, Арандєловцу, Нового Саду, Сурчину, Ковилю, римокатолїки, православни, грекокатолїки.

През штири днї учашнїки з о. Владиславом Варґом, мултимедиялним уметнїком з Беоґраду Александром Павловичом, поверенїком за младих сримскей бискупиї зоз Нових Бановцох Душаном Милекичом, младима Матейом Катрином и Иваном Рацом зоз Руского Керестура, преглїбйовали тему спокусох, дискутуюци прецо ше вони зявюю, як ше треба бориц процив нїх.

За штири днї, кельо тирвал Камп, учашнїки кампу мали забавни роботнї, дискусиї, спортски бависка, медитацию и рижни активносци з духовнима елементами.

Дзивчата спали у помоцним будинку Водици, а хлапци на парохиї и у Каритасу. За змесценє и превоженє ше постарали волонтере Каритасу, Церковни одбор, а материялно и у роботи помогли числени парохиянє и парохиянки.

У орґанизованю и витворйованю Кампу младим помагаю и старши члени Каритасу, а орґанизаторе окреме подзековни людзом з валалу, котри им и того року барз помогли з дарованьом поживи за учашнїкох.