Була перша причасц у старовербаскей парохиї

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше вчера, 25. юния, у Служби Божей двойо першопричашнїки приступели до Святей Тайни причасци. Пред тим вони ступели и до Святей Тайни споведзи зоз своїма родичами и найблїзшима.

Тота значна подїя за християнски живот малих першопричашнїкох одбула ше у Служби Божей на 9 годзин, котру служел о. Роман Кандрач, а сослужел парох старовербаски о. Алексий Гудак. Першу причасц прияли Алексей Сабо и Маґдалена Будимски, а их за тоту подїю пририхтала вироучителька Ксения Бесерминї.

Домашнї парох о. Гудак першопричашнїкох з радосцу привитал и приблїжел им значносц Першей причасци за їх християнски и духовни живот. За нїх порихтани були и Грамоти, же би им остали як памятка на тот значни дзень.

После Служби, у одборнїци була порихтана закуска и коктел за першопричашнїкох, як и за їх найблїзших и шицких других парохиянох котри присуствовали на тей подїї. На тот способ, Церковни одбор жадал же би ше дзеци почуствовали як часц тей вирскей заєднїци у старовербаскей парохиї и же би шицки вєдно препровадзели приємни хвильки.