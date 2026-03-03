Була Рочна скупштина Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 28. фебруара у просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре була отримана порядна Рочна скупштина Рускей матки (РМ) на котрей поднєшени звити за прешли и плани за идуци рок, а принєшени и даскельо одлуки коло вименки Статуту.
На початку схадзки за записнїчара вибрана Татяна Горняк, котру познєйше на схадзки єдногласно вибрали и за нового секретара РМ.
По звиту кнїжководительней аґенциї, приходи РМ у прешлим року по конкурсох зоз вецей уровньох були милион 327 тисячи динари.
Звит о своєй роботи поднєсол предсидатель РМ проф. др Михайло Фейса, котри представел и роботу одбору РМ зоз Коцура. Роботу Одбору РМ зоз Керестура представел Дюра Папуґа, зоз Вербасу Деян Загорянски, а зоз Нового Орахова Дарко Заґорац и Срдян Ґовля. Як поведзене на схадзки, оправдано на схадзку нє пришли представнїки одборох зоз Нового Саду, зоз Сриму, и зоз Кули, а шицки доставели писани звити о своєй роботи. Нє були анї представнїки месного одбору зоз Дюрдьова, а анї нє мали обовязку подношиц звит, понеже то новоформовани одбор.
Цо ше дотика вименкох Статуту, прилапене же би ше порушало пременку шедзиска адреси РМ, на терашню Бориса Кидрича 60, зоз дакедишнєй М. Тита 56. Потим же би ше схадзки Скупштини, у случаю нєдостатку кворума могли отримовац и зоз 10 одсто присутних членох после 30 минути чеканя.
У Статуту ше пременї и же УО може мац менєй як 11 члени, 9,7, або 5, а члени УО годни буц зоз каждого з одборох, и кажди член треба же би мал свойого заменїка. Пременї ше и же предсидателє месних/городского/реґионалного одбору можу буц и ревибрани, после мандату од 4 роки.
До цильох РМ буду додати шлїдуюци ставки: закладанє за Руску националну статеґию 2026–2031. У хторей би требали буц Национална ґалерия и Национални музей, интеркултуралносц, и диґитализация руского язика у шицких сферох…
До редакцийного одбору гласнїка „Руснак” попри потерашнїх членох: Михайла Фейсу, Дюру Папуґу, Славици Чельовски, Владу Нярадия, Михайла Катону, Владимира Гаргая, додати и Мирон Джуня, а надпатраюци остал у составе: Владимир Гаргаї, Любица Няради, и Стеван Самочета.
На концу схадзки догварене же РМ превежнє шицки потребни крочаї же би були оформени месни одбори у Суботици и у Беоґрадзе.