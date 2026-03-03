Була схадзка Фондациї Рутенорум

НОВИ САД – Порядна 8. схадзка УО Фондациї Рутенорум на котрей прилапени Звит о роботи у прешлим, и план роботи за наиходза рок, як и записнїк зоз предходней седмей по шоре схадзки, отримана, 27. фебруара, прейґ зум платформи.

Як дознаваме, приходи Фондациї прешлого року були лєм 100.000 динари, котри достати по конкурсу зоз Покраїни за проєкт Виртуалней ґалериї.

У финансийним плану за тот рок обечкую средства од Националного совиту Руснацох, за порядну дїялносц у суми од 196 тисячи, дзе ураховани чечуци трошки за 2026. рок и длуства зоз 2023. и 2024. року, и за програмску дїялносц у суми од 180.000 динари, конкретно за участвованє на семинарох, отримованє роботньох, канцеларийни материял, и за репрезентацию и ошвиженє.

Попри тим, у Плану наведзене же буду участвовац на конкурсох на вецей уровньох, од локалних, та по европски. Буду орґанизовац роботнї за нашо дружтва и институциї, и здруженя гражданох.

Звит и план поднєсли управителька Фондациї Сенка Мученски, и предсидатель УО Фондациї Борислав Сакач.