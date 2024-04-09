Була схадзка Управного одбору Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Рускей матки вчера отримана схадзка Управного одбору того Здруженя зоз осем точками дньового шора.

Медзи иншим, УО предложел кандидатох за тогорочни награди Василя Турока Гедєша, за хтору з векшину гласох вибрани др Михайло Фейса за орґанизацию лоньского Шветового конґресу РРЛ, док за награду з меном Ивана Манойли за подобову уметносц предложени Славко Пап.

УО поинформовал предсидатель Матки др Михайло Фейса же тих дньох послани допис до Конґресней библиотеки у Вашнґтону же би ше код за руски язик уписал до стандардней кодней таблїчки ИСО 639-2, хтора ше хаснує у библиотецких системох.

Одлучене же РМ пошлє допис до Рателу за доставанє радио фреквенциї за Радио Руски Керестур и Кулу, предложени пейсц особи за Лєтнї камп Форуму младежи ШК РРЛ, тиж завжате становиско же ше РМ оградзує, як гварене, од бешеди мержнї яки пласовани на дружтвених мрежох, а на схадзки було бешеди и о других активносцох РМ.