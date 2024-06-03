Отримане 26. Стретнуце руских школох

ВУКОВАР/ПЕТРОВЦИ – Домашня на 26. Стретнуцу руских школох, всоботу, 1. юния була Основна школа Антуна Бауера у Вуковаре и Подручна школа у Петровцох, дзе з тей нагоди означена и 110-рочнїца школского будинка, и 30-рочнїца од першого Стретнуца руских школох, у сотруднїцтве зоз Дружтвом за руски язик, литературу и културу Нови Сад, и зоз потримовку Одбора за образованє Националного совиту Руснацох Руски Керестур.

Госцох зоз школох у хторих ше учи руски язик зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Нового Саду, општини Шид, Кули, Нового Орахова и Савиного Села у подручней школи у Петровцох привитал директор ОШ Антуна Бауера Златко Милич, а петровски школяре порихтали интересантну програму.

Стретнуца як то по протоколу почали зоз писню проф. Гавриїла Г. Надя „Руским дзецом”, а потим ше рецитовало, шпивало, а виведзени и драмски слички. У програми участвовали и школяре хтори на стретнуце пришли як госци.

На схадзки Активу наставнїкох присутни були зоз Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа, зоз НСР Сербиї, предсидателька Одбору за образованє Олена Папуґа, учительки руского язика и култури у Петровцох и Вуковаре Наталия Гнатко и мр Илона Грецешин, тиж присутни були учителька Леся Мудри (Миклошевци), Евґения Врабец (Вуковар), Мелана Джуджар и Ясминка Будински (Петровци), як и наставнїци Люпка Малацко и Любица Бучко (Руски Керестур), Ксения Медєши и Славка Хромиш (Коцур), Гелена Кухар и Мария Самарджич (Дюрдьов), Оля Яковлєв (Нови Сад), Наташа Еделински Миколка (општина Шид), Тамара Хома (Кула), и Леона Олеар (Савине Село).

Новосци у образованю и орґанизованю настави руского язика у Републики Горватскей, як поинформовали учительки руского язика и култури Наталия Гнатко и мр Илона Грецешин же настава руского язика и култури тераз Модел Ц, цо би значело же є вецей нє у форми виборного предмета. Зоз Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа уручела як дарунок до школскей библиотеки кнїжки хтори видало Дружтво.

Нащива Петровцом предлужена у Грекокатолїцкей церкви Покрову Пресвятей Богородици, дзе учашнїкох на Стретнуцу дочекала и привитала панїматка Ивана Седлак. Шлїдуюци змист бул нащива Етноґрафскей збирки Руснацох у РГ.

Програма Стретнуцох предлужена зоз нащиву Основней школи Антуна Бауера у Вуковаре, дзе школяре тиж порихтали интересантну програму. Тогорочне 26. Стретнуце руских школох закончене зоз нащиву вуковарскей грекокатолїцкей церкви Криста Краля дзе учашнїкох дочекал парох о. Олеґ Закалюк. Священїк виприповедал велї интересантносци о тей парохиї основаней 1962. року, та и о будинку хтори визуално окремни и цалком иншаки як други грекокатолїцки церкви на тих просторох.