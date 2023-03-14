Було тензиї медзи бавячами

НОВА ҐАЙДОБРА – Свойо 17. коло, фодбалере Русину одбавели всоботу 11. марца, кед госцовали у Новей Ґайдобри дзе бавели процив домашнєй екипи Соко, а стретнуце прешло без ґолох за обидва екипи.

На початку, обидва екипи рушели зоз досц змиреним темпом, алє конкретнєйшей нагоди нє було нї за кого. Бависко ше углавним одвивало на штредку терена.

У другим полчасу ше видзело же Русиново бавяче у лєпшей кондициї, алє пре нєкоректне судзенє, тензиї медзи бавячами росли, а главни судия на даскельо заводи даскелїм Русиновим бавячом подзелєл жовти картони без конкретних толкованьох прецо. Напартосц на терену уплївовала на морал госцуюцих бавячох, хторим ше надалєй слабо указовали даяки шанси.

За Русин бавели: Деян Кронич, Стефан Тома, Александар Кочиш, Боян Голик, Деян Павлович, Филип Вуйович, Деян Чернок (Александар Тома), Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович и Андрей Малацко.

После госцованя у Новей Ґайдобри, Русин шлїдуюце коло одбави на домашнїм Ярашу, на нєдзелю, 19. марца, на 15 годзин кед дочека екипу Будучносци зоз Младенова.