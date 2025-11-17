Було весело на дюрдьовским Балу младих

ДЮРДЬОВ – У орґанизациї младих зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, того викенду, всоботу, 15. новембра, у просторийох Дружтва, отримани дзевяти Бал младих на котрим було коло 60 младих зоз вецей наших местох.

Попри веселей атмосфери, на Балу була и богата томбола за хтору порихтане вецей як 100 дарунки од 60 спонзорох, углавним привреднїкох и поєдинцох зоз Дюрдьова, Руского Керестура, Темерину, Жаблю, Петроварадину и Нового Саду. Главну награду котру даровали млади орґанизаторе Балу, ваучер од 20 тисячи динари за путованє, достали Марина Тодич и Константинос Петрович зоз Коцура.

За веселу музику и добре розположенє и того року бул задлужени коцурски бенд „Коцурски бетяре” котри грали гити преважно рускей народней музики.