Було викладанє за польопривреднїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї инжинєрох польопривреди зоз Польопривредней совитодавней фаховей служби Вербас, вчера було отримане едукативне викладанє и совитованє зоз польопривреднїками.

Тема викладаня була о хаснованю и значносци антифрост системох у польопривреди, потим розгварка о покладаню фахових испитох и видаваню сертификатох за хаснованє пестицидох, як и розгварки о будуцих субвенцийох, еАґрару и о анализи плодносци жеми.

Викладанє отримане зоз потримовку Покраїнского фонду за розвой польопривреди.