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Буря звалєла слупи на далєководу

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 134 Опатрене

ШИД – Всоботу, 23. септембра пре моцну бурю, коло 16:30 годзин жителє Шиду остали без електричней енерґиї пре очкодованя на далєководу Сримска Митровица–Шид, собщене зоз Електромрежи Сербиї АД (ЕМС).

По дотерашнїх информацийох спадли три далєководни слупи, и роботи на їх дзвиганю одвиваю ше по планованей динамики.

Внєдзелю сцигли гаварийни слупи за поставянє, вони по елаборатох високи 36 метери. Подзвигнути слупи 1 и 3, а дзвига ше слуп 2, потим шлїдза електромонтажни роботи. Зоз ЕМС сообщене же екипи буду робиц и вноци (у трецей змени) и кед годно пре хвилю, роботу би требали закончиц нєшка пополадню.

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