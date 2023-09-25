Буря звалєла слупи на далєководу

ШИД – Всоботу, 23. септембра пре моцну бурю, коло 16:30 годзин жителє Шиду остали без електричней енерґиї пре очкодованя на далєководу Сримска Митровица–Шид, собщене зоз Електромрежи Сербиї АД (ЕМС).

По дотерашнїх информацийох спадли три далєководни слупи, и роботи на їх дзвиганю одвиваю ше по планованей динамики.

Внєдзелю сцигли гаварийни слупи за поставянє, вони по елаборатох високи 36 метери. Подзвигнути слупи 1 и 3, а дзвига ше слуп 2, потим шлїдза електромонтажни роботи. Зоз ЕМС сообщене же екипи буду робиц и вноци (у трецей змени) и кед годно пре хвилю, роботу би требали закончиц нєшка пополадню.