ЕВРОПА – Союз Руснацох Українцох Сербиї поволує заинтересовани колективи и поєдинцох же би ше благочасово информовали о участвованю на рижних фестивалох Русинох-Українцох хтори ше одвиваю звонка Сербиї.

Календар европских фестивалох Русинох-Українцох:

У маю, 16. и 17. у Прешове у Словацкей будзе отримани 61. Фестивал драми и уметнїцкого слова наволани „Олександер Духнович”.

У Камйонки 3. и 4. юния будзе отримани 58. Фестивал фолклору Русинох-Українцох Словацкей.

Фолклорне швето Русинох-Українцох Словацкей од того року будзе ше волац „Швето русинско-українскей култури” и будзе отримане од 23. по 25. юний. У Свиднїку будзе 23. юния, а у Прешове фестивал будзе по першираз 25. юния.

Фестивал лемковскей култури „Лемковска ватра” будзе од 14. по 16. юлий у месце Ждиня у Польскей.

Фолклорне швето Русинох-Українцох у Пихньох при Снїни будзе отримане 23. юлия.

18. Фестивал „Упознай и зачувай традициї своїх предкох” будзе у Орябини 19. и 20. авґуста.

Фестивал духовней писнї у Снїни наявене же будзе 23. и 24. септембра.

„Маковицка струна” у Бардейове будзе отримана 10. и 11. новембра, а у Прешове 12. новембра.