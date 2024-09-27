Цали живот окружени з уметносцу

Ромко Макаї походзи зоз познатей фамелиї уметнїкох. Син є визначного руского уметнїка, скулптора, маляра, писателя, подобового педаґоґа Силвестера Макая и познатей рускей писательки и уметнїци, малярки Серафини Макаї.

Народзени є 13. октобра 1966. року у Вербаше, а дзецинство препровадзел у Коцуре, дзе закончел и основну школу. Стреднє образованє здобул у Руским Керестуре, дзе закончел стредню польопривредну школу, общи напрям. Познєйше ше у нїм зявели други интересованя, та ше преквалификовал за технїчара за преробок пластичних масох и шитко-друкованє.

Єден час фокус його малярскей дїялносци бул на иконох, медзитим, пре траґедию котра ше случела у його фамилиї, Ромко прешол през длугоку прерву у мальованю. После одредзеного часу, почувствовал же ше у нїм ознова будзи дзека и талант за мальованьом, та ознова вжал щеточки и палети до рукох.

Одмалючка окружени з уметносцу, ище як хлапец, мал прихильносц ґу рисованю и мальованю. Же бул наисце талантовани, потвердзовали числени награди и припознаня котри достал на велїх конкурсох тедишнєй СФР Югославиї.

Вєдно зоз оцом, познатим Силвестером Макайом, викладал на числених виставох у Коцуре, Руским Керестуре, Дюрдьове, Вербаше и индзей. Член є Здруженя подобових уметнїкох Вербасу (УЛУВ) и участвує на виставох у вербаскей ґалериї, а части є актер на колонийох у клубу подобових уметнїкох у Ґосподїнцох.

Ромко и нєшка активно малює, и нє охабя свойо щеточки. Малює рижни мотиви, найвецей пейзажи, по котрих є окреме замерковани на подобових колонийох на котрих дзечнє присуствує.

Найвецей роби у технїкох олєй и акрил на платну. Окрем реализму, занїма ше и зоз абстрактну уметносцу и хаснує рижни нови технїки и технолоґиї.

Свойо слики углавним пласує прейґ социялних мрежох по Сербиї и иножемстве.