Чаривни швет прикраскох з полудрагоциного каменя

Полудрагоцине каменє ше ище у давних часох хасновало за окремни наменки – вери ше же ма моци зачувац особу котра го ноши од подлих вплївох околїска, и помогнуц у тим же би ше очувало лєбо злєпшало здравствену ситуацию, любовну, и приятельску. Окрем своїх позитивних дїйствох на орґанизем, полудрагоцине каменє тиж и прекрасни аксесоар котри може прикрашиц цали випатрунок. Чаривни прикраски з полудрагоциного каменя под назву Zestre за собу крию ручну роботу нашей собешеднїци, Сандри Ковач зоз Вербасу, котра нам виприповедала як створела свой швет прикраскох.

Полудрагоцине каменє вше прицаговало людзох зоз своїма окремнима фарбами, формами и енерґиями. През историю ше го хасновало за виробок прикраскох, амулетох и талисманох, алє и за лїченє и духовне роснуце. Кажди таки камень ма свойо значенє и символику, а до креацийох прикраскох уноши глїбше значенє и красоту. Локални бренд Zestre иснує однєдавна, алє, вшелїяк, є значни, та треба же бизме о нїм писали. Чаривни швет полудрагоциного каменя нєвичерпна инспирация Сандровим креацийом, котри представяю прави мали уметнїцки дїла.

– По фаху сом воспитач, и з тоту роботу ше занїмам уж 18 роки. Робим як воспитачка у Дзецинскей заградки „Различак” у Новим Садзе – почина приповедку наша млада собешеднїца и предлужує – пре саму професию, мушим буц креативна. Уж длугши час пестуєм любов ґу полудрагоциному каменю, котре ме фасцинує. Кажди камень, зоз свою окремну фарбу и структуру, бешедує приповедку котра чека буц одкрита. Кажди полудрагоцини камень ноши свою красоту и печац, приноши позитивну енерґию и ма даяку файту моци.

Помага и шестра Невена

Гоч Сандра до прикраскох и полудрагоциного каменя залюбена оддавна, вирабяц прикраски, мож повесц, почала цалком случайно. А од самого початку по тей дражки зоз ню крача и помага єй и єй власна шестра Невена.

– Шицко почало так же колеґиня зоз роботи, котра ше зоз полудрагоциним каменьом занїма и преучує го уж 13 роки, обдумала курс виробку прикраскох и драгоциносцох. Зоз младшу шестру сом ше приявела на тот курс и упущела до швету тих чаривних криштальох – бешедує Сандра и додава – курс вимагал досц уваги и практичну роботу. Треба ше нєпреривно усовершовац, цо, у сущносци, барз добре. Кажди дзень дознавам и учим дацо нове о швеце полудрагоциного каменя.

Помали, алє сиґурно, наша собешеднїца ше одшмелєла, та и сама почац твориц прикраски.

– Направела сом перши пацерки, ланцущок, мендюши, наруквицу и була сом одушевена. Сцела сом направиц дацо цо би було єдноставне, алє упечатлїве. Моя идея була твориц минималистични прикраски, а женом жадам оможлївиц же би ше з тима прикрасками виражели на субтилни, алє ефектни способ – визначела Сандра.

Наша собешеднїца виглєдовала и учела о полудрагоциним каменю, та похопела же би воно могло постац часц дачого окремного. Одлучела комбиновац полудрагоцине каменє зоз хирурґийним челїком котри, як сама гвари, витримовни и одпорни, а естетски барз прицагуюци.

– Думам же комбинация полудрагоциного каменя и хирурґийного челїку совершене злученє природи и модерного дизайну – щиро гвари Сандра и додава – верим до моци хтору прикраски и драгоциносци ноша. Кажда жена заслужує чувствовац ше крашнє и окремно, без огляду на нагоду. Прикраски ту же би наглашели єй нукашню красоту.

Кажди фалаток криє приповедку

За каждим фалатком ше криє приповедка котру Сандра зоз роботу, трудом и любову претваря до правих малих уметнїцких дїлох. Кажди фалат и прикраска ручно направени зоз полудрагоциного каменя и хирурґийного, котри нє ардзавеє, челїку. Прето Сандрово прикраски длуготирваци и безпечни за ношенє.

– Мою колекцию прикраскох и мойо креациї з часом преширюєм, идеї ше зявюю ознова и ознова. У шицким ми помага и моя шестра Невена, котра винїмково добра у маркетинґу и промовованю продуктох. Вона водзи наш налог на Инстаґраму под назву Zestre (zestrejewels). Невена фотоґрафує прикраски, промововує их и комуникує зоз людзми о драгоциносцох и прикраскох котри творим.

Сандра ше намага же би цени були доступни, же би цо вецей дзивки и жени могли видвоїц потребни пенєж и обрадовац себе, лєбо дакого им милого зоз прикраску котру вона направи.

– Кажди фалат прикраски уважно обдумани же би ше уклопел до розличних стилох. Кажди фалат символ любови и уметносци – приповеда з ошмихом Сандра – а на нашим Инстаґрам налогу кажди дзень єст вше вецей тих котри провадза нашу роботу, и можем повесц же сом задовольна. А тиж сом задовольна и як чече предаванє.

Наздавам ше же на мойо прикраски закукню ище вецей жени, и же кажда ту найдзе даяку драгоциносц котра ше єй будзе пачиц, и котра ю кажди дзень будзе прикрашовац и визначовац єй окремносц и красу.

При креированю самого бренду Сандру инспировали моцни, успишни и єдинствени жени котри указую свой характер през исто таки окремни фалатки прикраскох. А по нашим думаню, шицки жени котри героїнї свойого живота и котри свою автентичносц жадаю уподполнїц зоз совершену прикраску, треба же би ношели прикраски бренду Zestre –вони зарюю з любову, котру до каждого фалатка уткали руки нашей младей собешеднїци, правей уметнїци, Сандри Ковач зоз Вербасу.

Вплївую на енерґию, креативносц, фокус и самонадїйносц

Пацерки, ланцущки, мендюши и наруквици з полудрагоциного каменя можу кажди дзень позитивно вплївовац на особу котра наши таку прикраску. Принєшу додатну енерґию, звекшаю креативносц, фокус, самонадїйносц и довириє до себе.

Окрем же таки прикраски уподполнюю стил, без огляду чи слово о елеґантних лєбо каждодньових комбинацийох облєканя, вони помагаю у тим же би ше сполнєло одредзени цилї и жаданя, пре моци котри полудрагоцине каменє ноши у себе.

Даєдни з найчастейших полудрагоциних каменьох котри ше хаснує у виробку прикраскох то Тиґрове око, Горски кристал, Мешачков камень, Цитрин, Слунков камень, Тиркиз, Ахат, Жад, Аметист, Оникс, Розенкварц, а як гваря, вони можу помогнуц у стабилносци особи, сиґурносци, любови, витворйованю мира и подобне.