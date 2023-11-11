Чаривносц писаного слова и музика на промоциї кнїжкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Модератор и редактор Видавательного оддзелєня НВУ „Руске словоˮ Микола Шанта вчера у Доме култури Руски Кеерестур представел рижнородни, алє квалитетни тогорочни виданя тей Установи.

На самим початку Мирослав Малацко пречитал слова Сави Прерадовича зоз КПЗ Кула о подобовей роботи нашей визначней културней творительки Амалиї Ковачовей, чийо малюнки публика мала нагоду поопатрац на вистави.

У першим, историйним и етнолоґийним блоку, презентовани виданя „История Руснацохˮ Янка Рамача, „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншакиˮ Владимира Еделински Миколкового и кнїжку Мирослава Цирби „Културна активносц Руснацох у Шидзеˮ – моноґрафию по сербски. О кнїжкох бешедовали авторе и рецензент Сашо Сабадош.

У другим блоку були представени три кнїжки: перша кнїжка Сонї Алексичовей „Правда до хторей я веримˮ, перша кнїжка приповедкох Славка Романа Ронду „Валалски вудулендˮ и поетскии прозни тексти Сашу Палєнкаша „21ˮ. Кнїжки представели рецензентки Ирина Гарди Ковачевич и Люпка Малацко.

У трецим блоку представени кнїжка приповедкох и есейох Ирини Гарди Ковачевич „Ище дахто туˮ и кнїжку Миколи Шанту „Златно звонцеˮ, котру представела рецензентка Радмила Ґикич.

У музичней часци манифестациї участвовала Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур под руководством Еуфемиї Планкош, котру на клавиру провадзела Ирина Олеяр.