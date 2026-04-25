„Чарни лебед” вчера на Мемориялу – интимна сцена и вельки питаня

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 58. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, вчера 24. априла, виведзена инсценация представи Чарни лебед Драмского студия Звонимир Павлович Руского културного центру Нови Сад, хтора публики понукла нєзвичайне театралне искуство, як у форми, так и змистово.

Представа Чарни лебед робена по мотивох драмского тексту Звонимира Павловича, режирал ю Славко Винаї, а у тричленим ансамблу наступели Ивана Чордаш, Борислав Сакач и Дарко Маньош.

Ансамблу ше, през зведзени сценски средства и виражену ґлуму, удало винєсц тоту вецейпасмову и филозофски комплексну тему о вичней борби медзи добрим и злом.

Представа обрабя числени питаня о природи людскей любопитлївосци, моралних дилемох и гранїцох медзи шветлосцу и цмоту у каждому поєдинцу, док блїзкосц медзи публику и ґлумцами оможлївела моцнєйше дожице и директнєйши контакт зоз емоциялми хтори вони одлично пренєсли.

Автор тексту и режисер охабели простор за особну интерпретацию, та Чарни лебед нє понука єдинствене значенє, алє наводзи каждого патрача же би представу дожил и претолмачел на свой власни способ.

Окрем режиї, Славко Винаї и автор сценоґрафиї, асистент режиї Саша Сабадош, автор музики и ефектох Йован Бєлица, музични продуценти Мирослав Пап и Ненад Илич, а суфлерка и инспициєнтка Ася Папуґа. Дизайн шветла Ириней Гудак, док продуцент представи Владимир Сивч.