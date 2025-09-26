Чарни шлїди на билим паперу

Єден вик руского новинарства за нами, як и 80-рочнїца од снованя НВУ „Руске слово”, у котрей сом препровадзела цали свой професийни анґажман. Була ми окремна чесц буц на чолє Редакциї на тоти два вельки и значни ювилеї за руску заєднїцу. Треба визначиц же кед ше пред 100 роками у священїцких и адвокатских кругох порушало инициятиву о обявйованю „Руских новинох”, у хвильки кед уж кодификовани язик, бул то сучасни и епохални поцаг тедишнєй рускей интелиґенциї, бо ше Руснаци по першираз повязали през тоти перши новини, и то теди мало таки импликациї як у терашнїм чаше феномен интернету.

Тото цо було дакеди у моєй младосци далєко, тераз уж моя нова реалносц, бо тих дньох одходзим до пензиї. Мой одход пришол у чаше кед сом заокружела свою професийну кариєру. „Руске слово” було вше мой други дом, и у нїм сом ше добре чувствовала медзи своїма. Почала сом робиц 1988. року на лекторских роботох, а концом прешлого вика сом прешла до новинарох. Барз сом швидко напредовала до редакторки рубрики Култура и просвита, и у тих обласцох бул и мой найдлугши анґажман. После вецей як двацец рокох сом вибрана за заменїцу главного и одвичательного редактора, а потим и за главну и одвичательну редакторку у полним мандату. Так ше моя роботна кариєра у „Руским слове” заокружела.

Писанє було мойо поволанє, инспирация и спокуса, виволанє и вельке задовольство. За потреби новинох сом писала литературну и театралну критику, а тиж и рецензиї на новообявени кнїжки и интервюи. Обявени ми даскельо кнїжки, як и єдна дзецинска кнїжка, илустрована сказка. Велька радосц була кед сом уж у рукох тримала свойо обявени кнїжки.

Под час мойого мандату новини „Руске слово” пременєли свой визуални идентитет и вибрани нови, читлївши фонт. До новинох уведзени нови рубрики – Руснаци и швет, Дружтво и Розвага, бок на котрим обявюєме Крижальку на вимогу читачох. На мою инициятиву, як главней редакторки нашей найчитаншей рочней кнїжки – Руского християнского календару, прешлого року и у нєй пременєни визуални випатрунок.

И так, рок по рок, прешли 38 роки у роботи, уткани до руского новинарства. Наздавам ше же сом ше оддлужела свойому народу, своїм предком, а потомки оценя мой труд.

Буц рускословец то и велька чесц и велька одвичательносц у чуваню язика, писма, националней култури и нашого идентитету. Ми нєшка стоїме медзи двома вичносцами, прешлосцу и будучносцу, а час будзе оценьовац и преверйовац нашо доприношенє. Чарни шлїди на билим паперу останю будуцим часом, бо як гварели стари Латинє: „Слова лєца, а записане остава”.

Континуитет руского друкованого новинарства ше предлужує у його другим вику. Най би младши ґенерациї, хтори приходза после нас, предлужели и уписали ше до тей славней историї нашого тирваня и иснованя, ту на тих просторох дзе охабяме наш шлїд уж три вики.