Часоплїв без куфрох

2026. рок нови 2016. рок
На початку 2026. року настал нови тренд на дружтвених мрежох (ТикТоку и Инстаґраму), хтори зоз собу порушал габу носталґиї.
Прецо праве 2016 рок тренд?
То нє пре жаданє врациц ше до конкретних дружтвених обставинох того року, алє пре емоцийни тон того периоду. З оглядом на тото же ше дружтво зочує зоз технолоґийним пошвидшованьом, економску нєизвесносцу и диґиталним засиценьом, людзе глєдаю склонїще у здогадованьох на час хтори дїйствовал безбрижно, гоч то и нє цалком точне.
У поровнованю зоз 2026, швет 2010. року бул вельо єдноставнєйши, спомалшени… У чаше диґиталней вистатосци, микротрендох, AI змистох и гиперпродукциї, 2016. рок ше памета як предпандемийску еру кед дружтвени мрежи були менєй хасновани як маркетинґски орудия.
Тот тренд нє значи же жадаме жиц у прешлосци, алє указує на жаданє за сучаснєйшу верзию того цо нам нєшка хиби, а то заєднїцтво, спонтаносц, емоцийна лєгкосц и простор за бавенє. Прето 2016. рок одразу тренд – нє як рок, алє як чувство.
Млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко були инспировани зоз тим трендом, та им пришло на розум орґанизовац журку у Дюрдьове праве у тим духу. На журки були коло 130 особи, а за добру атмосферу бул задлужени ди-джей Цвиске.
Наисце ше ми пачи же була журка на тоту тему, бо я дзечнє слухам музику з того часу, а то гварели и велї други зоз орґанизациї. Обачели зме же ше на других журкох ридко кеди пуща таку музику, та зме сцели дацо пременїц и видзиц як то людзе прилапя. Цо ше дотика самого тренду, нє провадзим вельо дружтвени мрежи, алє ше ми видзи же теди часи були вельо безбрижнєйши, а то и прето бо зме були младши. Теди сом була на початку штреднєй школи, у новим месце, околїску, алє тераз сом праве там дзе сом сцела буц, закончуєм факултет и задовольна сом.Кристина Тодорович
Нє можем поровнац себе теди, 2016. року и тераз, бо сом теди мала лєм 11 роки, а тераз мам 21, то два цалком розлични особи. Теди сом иншак видзела себе, задумовала свой живот у будучносци… Перша асоцияция на 2016. рок ми праве музика, та бим любела кед би ше ознова правело таку файту музики. Думам же ше людзе вше врацаю на музику з того часу, на журкох, у клубох, алє и приватно. Интересантне ми видзиц же велї дзивки на дружтвених мрежох поровную способ шминканя теди и тераз, теди ше барз превершовало у тим и нє любела бим кед би ше таки тренд врацел. Медзитим, гоч ше ми даяки ствари з того периоду нє пача, любела бим ше голєм на кратко врациц до того часу кед сом була дзецко и нє роздумовала о бриґох.Аня Хромиш