Часоплїв без куфрох

2026. рок нови 2016. рок

На початку 2026. року настал нови тренд на дружтвених мрежох (ТикТоку и Инстаґраму), хтори зоз собу порушал габу носталґиї.

Прецо праве 2016 рок тренд?

То нє пре жаданє врациц ше до конкретних дружтвених обставинох того року, алє пре емоцийни тон того периоду. З оглядом на тото же ше дружтво зочує зоз технолоґийним пошвидшованьом, економску нєизвесносцу и диґиталним засиценьом, людзе глєдаю склонїще у здогадованьох на час хтори дїйствовал безбрижно, гоч то и нє цалком точне.

У поровнованю зоз 2026, швет 2010. року бул вельо єдноставнєйши, спомалшени… У чаше диґиталней вистатосци, микротрендох, AI змистох и гиперпродукциї, 2016. рок ше памета як предпандемийску еру кед дружтвени мрежи були менєй хасновани як маркетинґски орудия.

Тот тренд нє значи же жадаме жиц у прешлосци, алє указує на жаданє за сучаснєйшу верзию того цо нам нєшка хиби, а то заєднїцтво, спонтаносц, емоцийна лєгкосц и простор за бавенє. Прето 2016. рок одразу тренд – нє як рок, алє як чувство.

Млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко були инспировани зоз тим трендом, та им пришло на розум орґанизовац журку у Дюрдьове праве у тим духу. На журки були коло 130 особи, а за добру атмосферу бул задлужени ди-джей Цвиске.

Наисце ше ми пачи же була журка на тоту тему, бо я дзечнє слухам музику з того часу, а то гварели и велї други зоз орґанизациї. Обачели зме же ше на других журкох ридко кеди пуща таку музику, та зме сцели дацо пременїц и видзиц як то людзе прилапя. Цо ше дотика самого тренду, нє провадзим вельо дружтвени мрежи, алє ше ми видзи же теди часи були вельо безбрижнєйши, а то и прето бо зме були младши. Теди сом була на початку штреднєй школи, у новим месце, околїску, алє тераз сом праве там дзе сом сцела буц, закончуєм факултет и задовольна сом. Кристина Тодорович