Чекаюци уход до Универзуму

Тогорочни ЕҐЗИТ фестивал нащивительох водзи до „ЕҐЗИТ Универзума”, як го орґанизаторе описую, места дзе найшвицацша гвидза поєдинєц.

На вецей як 40 бинох на Петроварадинскей твердинї, през штири фестивалски днї, од 6. по 9. юлий, нащивителє буду мац нагоду слухац и видзиц найпопуларнєйши и найактуалнєйши шветово музични гвизди.

На главней бини (Main stage), хтори ше находзи у шерцу Петроварадинскей твердинї, зоз упечатлївим амбиєнтом и капацитетом од 35 тисячи людзох, наступя найвекши мена ґлобалней музичней сцени. Нащивителє на тей бини буду мац нагоду чуц Продиджи (The Prodigy), Скрилекс (Skrillex), Алеса (Alesso), Димитри Веґаса и Лайк Майка (Dimitri Vegas & Like Mike), Ву-Танґ Клан (Wu-Tang Clan) и велїх других.

Денс арена (Dance arena) уж роками позната по електронскей музики и по тим же найвецей нащивителє приходза на тоту бину и ту су до ранших годзинох. На тей бини наступя найпопуларнєйши мена зоз швета електронскей музики.

Єдина сцена зоз домашню, алтернативну музику, то Виза Фюжн стейдж на хторей ше можу найсц и нєафирмовани музичаре и ґрупи хтори маю нагоду наступац и представиц ше явносци. Того року на тим стейджу орґанизаторе як главни гвизди наявели Джипсия и Бояну Вунтуришевич, попри нїх буду наступац Атеист реп, Зое Кида, Мортал комбат, Никола Вранькович, Кеди и велї други.

За любительох диско музики, на ЕҐЗИТ фестивалу єст и Сайлент диско бина (Siletn Disco stage), хтора нїґда нє виходзи зоз моди. На тей бини нащивителє достаню слухалки и кажде сам слуха музику хтора му ше пачи. Кед ше патри з боку, випатра як кед би у цихосци танцовали и уживали, медзитим, кажде особнє ужива у вибору своєй диско мелодиї.

З тей нагоди видвоєли зме лєм три бини од 40, хтори ше находза на фестивалу. На сайту ЕҐЗИТ фестивалу (https://www.exitfest.org) можеце найсц прогаму за шицки штири фестивалски днї и вибрац на хтору бину пойдзеце, а фестивалска атмосфера вам нє допущи же би вам було допито.

ЕҐЗИТ почина 6. юлия и тирва по 9. юлий, а уходнїци можеце купиц по промотивних ценох по конєц юния на шицких ҐиґСтикс предайних местох.

Фестивал, хтори през лєто до Нового Саду приведзе найвецей туристох, єден зоз найнаградзенших фестивалох у Европи – два раз є преглашени за найлєпши европски фестивал у рамикох Европских фестивалских наградох. Прешлого року бул рекордни, бо 200 тисячи людзе нащивели тот фестивал.

Най фестивалске лєто почнє и одведза нас до нового Универзуму.

З ПУБЛИКУ УЖ ВЕЦЕЙ ЯК 20 РОКИ

Фестивал основани 2000. року у Новим Садзе як студентски рух хтори ше борел за демократию и шлєбоду у Сербиї и на Балкану. Бул орґанизовани у универзитетским парку, а 2001. року преселєни є на Петроварадинску твердиню дзе ше отримує и нєшка, после 23 рокох. Орґанизаторе одлучели же фестивал будзе починац од другого штвартку у юлию и будзе тирвац штири днї. Од початку иснованя фестивала були заступени даскельо музични жанри – рок, техно, електронска денс музика, геви метал, хип хоп, реґе и панк рок музика. З часом ше ґу тим жанром приключели диско и реп музика.