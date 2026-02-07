Чекаюци виберанки

Кед студенти почали блокирац факултети и кед сообщели свойо вимоги, перше сом бул подозриви. Думал сом себе же то лєм ище єден протест хтори будзе тирвац одредзени час и вец нєстанє як и велї пред нїм. Вимоги ми були на месце, теди сом ше зоз нїма складал, складам ше и тераз, алє ми було нєреалне же их тота власц сполнї. Точнєйше, бул сом сиґурни же их нє сполнї понеже би то значело конєц тей власци. Нєреалне ми було и же и институциї одразу почню робиц по закону, а нє по розказу. Точнєйше, и за тото сом бул сиґурни же ше нє случи у достаточней мири же би ше ствари помкли зоз мертвей точки, бо людзе, углавним, себични, злєкнути, страцели дзеку, страцели виру же мож иншак, добре им так як є… Най нє чишлїм далєй, було ми ясне же на таки способ як то студенти задумали нє виведу тото цо задумали. Нє похопце ме погришно, нє думам же перши пол рока протестох страцени час, мали ефекта и протести, и шейтаня, и порученя, лєм нє були досц.

Вироятно то и студентом постало ясне у єдней хвильки, та пошли на лєтни розпуст, а збором гражданох препущели борбу процив власци. То ишло як ишло, розпуст прешол и студенти ше врацели зоз нову приповедку, зоз нову вимогу: сцеме виберанки. Похопели же власц нє сполнї вимоги, же людзе нє маю шмелосци, и же зме и далєй дружтво хторе ше нє меня од долу, алє од горе, же зме и далєй векшински на уровню стредньовиковней заєднїци хторей треба даяки фалшиви авторитет хторому ше будзе шлєпо вериц, слухац го и провадзиц, без потреби, лєбо, боже сохрань, без жаданя же бизме сами дацо меняли. И нє, нє думам же кажде хто жиє у тей жеми на тим уровню, алє сом прешвечени же векшина така. Можебуц моя предпоставка цалком погришна, можебуц студенти на цалком иншаки способ зрозумели же муша превжац власц кед дацо сцу пременїц, то анї нє таке важне, тераз важне же маме студентску лїстину хтора видзе на виберанки. И хтора сце полни штиророчни мандат. Хтора опозициї поручела же би було добре най ше поцагнє зоз политичней сцени. Зоз другима словами, студенти жадаю референдумску атмосферу: лєбо ми, лєбо СНС. Дацо подобне як виберанки 2000. року, алє тераз зоз новима актерами на сцени. Голєм з єдного боку… Хто памета, зна цо то значи, нє будзем толковац и здогадовац, алє єдно мушим написац: на дзень виберанкох нє будзе нїч важнєйше од того же бисце гласали. Праве як и 2000. року: маце право гласац, вихаснуйце то кед сцеце уплївовац на тото у хторим напряме будзе исц тота держава и ваш живот. Окрем кед вам праве так добре, вец ше шлєбодно зацагнїце до мишовей дзири и чекайце най прейдзе. И виберанки и живот.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.