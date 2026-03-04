Цалоноцне бдиниє у Старим манастире

РУСКИ КЕРЕСТУР – Цалоноцне бдиниє пред Святима Тайнами почнє зоз вечаршу Службу Божу на штварток, 5. марца, после вечаршей Служби, у Старим манастире на Капущаним шоре.

Вирни ше цалу ноц годни пошвециц молитви и особней медитациї.

Заєднїца „Пророки” зоз Суботици на початку бдиния будзе шпивац духовни шпиванки зоз медитациями котри приблїжа присутних блїжей ґу Господу.

Вєдно ше коло 21 годзин будзе модлїц Святу годзину зоз Ружанцом, Хресну драгу, пацерки до Божого милосердия. Чин благослову зоз Св. Тайнами порихта присутних ґу молитви у цихосци до рана, по раншу Службу Божу, зоз котру ше закончи бдиниє.

Инициятор цалоноцного бдиния Славко Ройко, а таке бдниє орґанизовал и пред мешацом, а як и теди, та и на штварток вєдно зоз шестрами Служебнїцами будзе провадзиц же би цалу ноц присутни мали можлївосц вєдно ше модлїц, алє же би мали час и за особну молитву и медитацию.