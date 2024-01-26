Цени польопривредних продуктох на берзи падаю

НОВИ САД – На робно-берзанским тарґовищу вкупни обсяг продукциї у предходним тижню виношел 1.598 тони роби, 11,22% менєй як тидзень пред тим, сообщене зоз Продуктней берзи Нови Сад.

Финансийна вредносц вкупного обтоку виношела 37.514.220 динари, а примарне место у тарґовини ознова завжала кукурица, медзитим, цени примарних польопривредних продуктох зазначели неґативни ценовни тренд.

На тарґовищу було векше поглєдованє кукурици у одношеню на понуканє. Глєдало ше кукурицу по паритету ЦПТ/пристанїще/купец, а глєдало ше и купиц кукурицу до 16% влаги. Кукурицу ше предавало по цени од 17 пo 18 дин/кґ без ПДВ у зависносци од анализи на афлатоксин.

Пондерована цена була 17,50 дин/кґ без ПДВ (19,25 дин/кґ з ПДВ), так же у одношеню на цену од прешлого тижня обачлїве зменшанє цени од 1,24%. Кукурица у тарґовини завжала примарне место зоз 47% у вкупним обтоку.

Прешлого тижня на тарґовищу ше глєдало жито рижних уровньох квалитету, а купци найвецей глєдали жито за статкову покарму. Предавало ше по цени од 19,10 пo 21,40 дин/кґ без ПДВ у зависносци од параметрох квалитету. Пондерована цена була 19,29 дин/кґ без ПДВ (21,21 дин/кґ з ПДВ), так же обачлїве зманшанє цени од 3,18% у одношеню на тидзень пред тим.

Заключени и єден берзански контракт за жито зоз 13,5% протеинох зоз одложеним плаценьом по цени од 22 дин/кґ без ПДВ. У вкупним обсягу обтоку жито участвовало зоз 35%.

На тарґовищу сойового зарна нє було векши активносци, а пре барз вельку розлику помедзи понукану и поглєдовану цену, нє пришло до заключеня анї єдного берзанского контракту. Слунечнїков макух зоз 33% протеини предавани по цени од 30,50 дин/кґ без ПДВ.

Кед у питаню гної, найвецей ше предавало минерални гной AН и то по цени од 35,86 пo 36,45 дин/кґ без ПДВ у зависносци од пакованя. Минерални гной у вкупним обтоку участвовал зоз 10%.