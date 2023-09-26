Центер „Йосафатаˮ почал з роботу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Гоч Центер бул активни и през лєто кед ше углавним анґажовали волонтере котри участвовали на рижних културних збуваньох у Кулскей општини, з початком школского року волонтером ше придружели и школяре.

Тиж так єдна зоз акцийох котру орґанизовали то и помоц Овадовей фамелиї у Прнявору котрим згорела хижа. Єдна зоз шестрох Служебнїцох им однєсла назберану помоц у Центру.

Школяре, котри и прешлих рокох були активни у Центру, приходза вовторками и штвартками од 10–17 годзин. Шестра Ауґустина, СНДМ членох Дружтва св. Миколая почала поучовац о Новим Завиту. Циль же би школяре похопели значносц того спису, алє и же би ше научели як ше у нїм знаходзиц и знали пренайсц читаня за наступну нєдзелю котри школяре читаю у Служби Божей на 11:30 годзин.

Волонтере, як зме спомли, анї нє претарговали роботу. Предлужую зоз пририхтованьом рижних дробних колачох, заєданьох, пирогох зоз сиром и з кромплями. Новосц и пироги зоз шлївковим маджуном, та равиоли з месом.

Кед гражданє заинтересовани купиц продукти то можу зробиц вовторок и штварток у чаше кед волонтере присутни у Центру. Так помагню роботу Центру, а сами ше засмача зоз єдлами котри пририхтали волонтере и дзеци, члени Дружтва Св. Миколая.