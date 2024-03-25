Центер тамбуровей култури отримал концерт у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У преполней сали дюрдьовского Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” пияток вечар, 22. марца, Центер тамбуровей култури зоз Нового Саду отримал свой концерт.

На концерту участвовал Городски тамбурови оркестер ,,Васа Йованович”. Концерт майстор бул Марко Колович, а дириґент бул Зоран Буґарски Брица. Члени у оркестру и Владимир и Иван Молнар, Живко Шовлянски и Павле Нечаков зоз Дюрдьова.

На концерту могло чуц познати войводянски шпиванки, алє класичну музику. Заш лєм, публики ше найбаржей попачело нєсподзиванє хторе пририхтали члени Центра тамбуровей култури, а то два инструментали руских шпиванкох – ,,Червена ружа трояка” и ,,А я така чарна”.

Два и пол годзини, по словох публики, швидко прешли, а учашнїки на концу були наградзени зоз огромним аплаузом.