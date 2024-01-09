Централна преслава Националного швета Руснацох будзе у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Централна преслава Националного швета Руснацох у Републики Сербиї того року будзе отримана 21. януара у Дюрдьове.

Централна преслава почнє зоз Архиєрейску благодарну Службу Божу хтору у дюрдьовскей церкви Рождества Пресвятей Богородици на 17 годзин будзе служиц владика Георгий Джуджар.

Потим на 18:30 годзин у парохийней сали у церковней порти будзе етно стол.

На 19 годзин у будинку Рускей школи будзе отворена вистава „Так дакеди жили Руснаци у Дюрдьове”.

Шветочна академия Централней преслави Националного швета Руснацох почнє на 20 годзин у Велькей сали Задружного дома. На Академиї учатвовац буду Церковни хор „Розанов” под руководством Татиани Барна и Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова хтору пририхтала Сенка Станкович. У програми наступя и шпиваче Марко Радишич, Вера Салонски и Мирела Тимко. Свойо точки у програми будзе мац и Национални оркестер под руководством Мирослава Папа, а тиж будзе и провадзиц учашнїкох Академиї.

Радио-телевизия Войводини Шветочну академию од 20 годзин будзе преношиц директно на своєй Другей програми.

Коктел и друженє после Шветочней академиї будзе у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.