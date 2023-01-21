Централна преславa нєшка у Коцуре

КОЦУР – Централна шветочносц означованя Националного швета Руснацох у Републики Сербиї, будзе отримана нєшка, 21. януара у Коцуре.

Тогорочна, шветочносц почнє зоз Архиєрейску благодарну Службу Божу у церкви Успения Пресвятей Богородици на 17 годзин у Коцуре.

Такой потим, на 18 годзин будзе вистава коцурских уметнїкох малюнкох Миколи Буши, Силвестера Пушкаша и скулптурох Силвестера Макая у Каритасу.

Шветочна програма почнє на 20 годзин у Биоскопе „Югославия” у Вербаше, з директним преношеньом на руских програмох Радия и Телевизиї Войводини.