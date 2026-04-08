Церковни одбор порихтал багнїтки

КОЦУР – У коцурскей Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици внєдзелю, 5. априла, преславена Квитна нєдзеля.

Окреме нащивена була Дзецинска служба котра почала на 8 годзин. Службу Божу служел декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, а през казань шицких присутних здогаднул на значносц того швета. Багнїтки за Квитну нєдзелю пошвецени у раншей Служби Божей. Члени Церковного одбору того року були задлужени за пририхтованє багнїткох, а познєйше их и дзелєли парохияном.

После каждей Служби Божей вирни могли вжац багнїтки и з нїма однєсц благослов до своїх домох, як и на гроби своїх милих покойних, як обичай на Квитну нєдзелю.