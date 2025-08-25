У Бикичу на церкви почню роботи на поставяню турнї

БИКИЧ – Церква у Бикичу, хтора пошвецена Успению Пресвятей Богородици, очкодована у бурї хтора ше случела 19. юлия 2023. року. Окрем зруцаних черепох, цо ше швидко санировало, моцни витор очкодовал плех на турнї и викривел криж. По словох паноца Владимира Еделинския Миколки, у септембру почню роботи на поставяню турнї.

Криж и куля цо стої под крижом купени. Вирни зоз валалу, приятелє зоз околїска и приятелє зоз старого краю назберали пенєж. Помогла и република Сербия, та роботи пошвидко почню, а роздумує ше и о обнови закрица на сучасни способ. Кед би ше обезпечело средства, требало би положиц дески и фолию, потим латки и на концу нови череп. Тиж би требало ознова обновиц и фасаду церкви.

Паноцец Владимир Еделински Миколка гварел же кед буря одкрила череп з церкви зявел ше проблем же диждж котри потим падал спричинєл премаканє повали, а у чаше кед вирабяли иконостас билєли и церкву з нука, так же єст вецейнїсти проблем на тим будинку.

У Бикичу 28. авґуста Кирбай, будзе шицко ушорене, та Бикичанє и їх приятелє з радосцу дочекаю вельке швето.