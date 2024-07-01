На „Червеним пупчу“ додзелєни штири награди (фото+видео)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штирме авторе того року достали награди на 63. „Червеним пупчу“ кед слово о дзевец нових дзецинских шпиванкох.

Першу награду достала шпиванка „Стародавни лакотки“ за котру музику написал Дориян Чизмар. Друга награда додзелєна шпиванки „Браца власни“ за котру музику написал Борис Маґоч, док трецу награду за композицию шпиванки „Ґовля дохторка“ достал Юрай Судї. Найлєшпи текст того року написала Адрияна Фейди за шпиванку „Родзени дзень“.

Друга часц „Червеного пупча“ була ревиялна, на котрей ше публика и млади шпиваче здогадли шпиванкох зоз прешлих „Пупчох“.

Схопно и увежбано през програму публику водзели водительлки Лара Рац и Деяна Тот.

Шицки шпиванки провадзел дзецински хор „Шкорванчки“, музични руководительки програми були Кристина Афич и Таня Фейди, асистентка була Дорика Емейди, а аранжмани за шицки шпиванки написал Мирослав Пап. Руководителька „Червеного Пупча“ була Ребека Планчак. Радує нє лєм красне число квалитетних нових шпиванкох за дзеци, алє и вельке число младих шпивачох котри успишно ступели того року на „Пупче“.