„Червену ружу” заварли госци зоз Гуменого, зоз Словацкей

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Фестивалу рускей култури „Червена ружаˮ наступели и госци зоз Словацкей – Шпивацка ґрупа „Русинияˮ зоз Гуменого.

Присутни мали єдинствену нагоду уживац у руских народних и славянских шпиванкох.

Шпивацка ґрупа шпива и акапела, алє всоботу вечар ю провадзел Народни оркестер, чий фахови руководитель Срдян Стоїлькович.

Чкода же наступ нє бул цалосни, бо нє мож предвидзиц нєсподзивани лєтнї запори, та госци нє виведли цали репертар порихтани за Керестурцох. Нє удало ше им у подполносци указац красу свойого окремного виводзеня, алє ше любителє їх музики можу наздавац новому стретнуцу.