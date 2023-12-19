ЦЕСИД и ИПСОС – обявели резултати на основи 99,8 одсто пречитаних гласох

БЕОҐРАД – На парламентарних виберенкох отриманих 17. децембра, Лїстина Александар Вучич – Сербия нє шме стануц спрам проєкцийох на основи 99,8 одсто пречитаних гласох и обробених ґласацких лїстинох освоєла 128 мандати у Скупштини Сербиї, а колаиция Сербия без насилства 65 обявел нєшка вечар Центер за шлєбоду и демократски виберанки (ЦЕСИД).

ЦЕСИД хтори зоз ИПСОС-ом провадзел виберанки, на своїм сайту наведол же спрам того прикладу узорку, лїстина Ивица Дачич – премиєр Сербиї освоєла 18 мандати, а колалиция НАДА хтору творя Нова демократска странка Сербиї и Рух обнови Кральовини Сербиї 13 мандати.

Спрам истих жридлох обявене же лїстина на чолє зоз Усаме Зукорличом освоєла 3, а Странка демократскей акциї Санджаку Сулейман Уґлянин 2 мандати.

Союз войводянских Мадярох освоєл 6 мандати, Рух МИ Глас народу 13 мандати, лїстина Политична борба Албанцох – Шаип Камбери и Русийска странка по єден мандат.