Цесне пораженє у Ґложану

ҐЛОЖАН – Фодбалски клуб Искра одбавел 26. коло першенства ВФЛ Сивер, внєдзелю, 10. мая у Ґложану, бавел процив екипи ФК Будучносц и страцел, а конєчни резултат бул 2:1.

Ґол за екипу Искри дал Дамян Ґубаш.

За екипу Искри бавели: Вид Неделькович, Лука Вулич, Зоран Сердар, Мирослав Живойнов, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Оґнєн Салонтаи, Саво Прелевич, Ненад Петкович, Боривой Цветкович.

До бависка вошли Марко Неделькович, Павле Човс, Милян Дюрдєвац и Дарко Салонтаї, а на лавочки ище були Саша Загорянски, Лука Дорокхази и Алекса Дорокхази.

Екипа Искри у шлїдуюцим першенственим стретнуцу будзе бавиц на нєдзелю, 17. мая у Коцуре процив екипи ФК Войводина зоз Бачкого Ґрадишта.

Стретнуце почнє на 17 годзин.