Цесне пораженє у Ябуки

ЯБУКА – Женски рукометни клуб „Русин” пондзелок, 13. октобра, у Спортскей гали у Ябуки одбавел штварте першенствене стретнуце Другей лиґи „Войводини” процив екипи ЖРК „Ябука”, и зазначел пораженє, а резултат бул 37:34 (17:20).
За ЖРК „Русин” бавели: Аня Сендерак, Хана Будински, Аня Симич, Андрияна Штранґар, Сабина Планчак, Нада Сабадош, Ема Венґрин, Йована Шилованович, Николина Гарди, Николина Зорич и Андрея Югик (c).
Ґоли за екипу Русина дали: Николина Зорич (12), Сабина Планчак (7), Андрияна Штранґар (6), Андрея Югик (3), Аня Симич (3), Йована Шилованович (2) и Хана Будински (1).
Екипу Русина водзел Мирослав Виславски.
У идуцим, пиятим, першенственим колу ЖРК „Русин” будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи ЖРК „Срем 2 ЛСК” зоз Сримскей Митровици.