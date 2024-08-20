Чежки початок дюрдьвских фодбалерох

ДЮРДЬОВ – У 1. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 18. авґуста у Дюрдьове, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова страцели у стретнуцу зоз фодбалерами ФК Юґович зоз резултатом 3:5.

Ґоли за Бачку дали Блаґоє Стєпанович у пейдзешат першей и седемдзешат шестей минути и Деян Тривунович у седемдзешат осмей минути. Госци ґоли посцигли у дзешатей, шейдзешат девятей, осемдзешатей, осемдзешат шестей и у шестей минути судийского надополнєня.

После того кола Бачка на тринастим месце зоз нула бодами. У шлїдуюцим стретнуцу дюрдьовски фодбалере ше стретню зоз фодбалерами ФК Индекс зоз Нового Саду.