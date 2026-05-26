Чежше пораженє у Байши

БАЙША – Фодбалски клуб „Искра” одбавел 28. першенствене коло ВФЛ Сивер, дзе всоботу, 23. мая, у Байши бавел процив екипи ФК „Байша” и прешвечлїво страцел, а конєчни резултат бул 7:0.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Милян Дюрдєвац, Павле Човс, Зоран Сердар, Мирослав Живойнов, Саво Прелевич, Душан Бокан, Лука Дорокхази, Дамян Ґубаш, Боривой Цветкович и Алекса Дорокхази.

До бависка вошол Дарко Салонтаї, а на лавочки ище були Вид Неделькович, Лука Вулич, Василиє Дукич и Марко Неделькович.

Екипа Искри у шлїдуюцим першенственим колу будзе бавиц на нєдзелю, 31. мая, у Коцуре процив екипи ФК „Раднички 1905” зоз Баймоку. Стретнуце почнє на 17:30 годзин.