Чежке пораженє у Ґложану

ҐЛОЖАН – У 4. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 3. септембра, екипа Русина бавела зоз екипу Будучносци зоз Ґложану, дзе прецерпела єдно од чежших пораженьох зоз резултатом 7:1 (4:0). Єдини ґол за Русин дал Вукашин Перунович.

Госцованє у Ґложану фодбалере Русина нє буду паметац по добрим, понеже им екипа Будучносци нанєсла єдно з найчежших пораженьох.

Уж на початку змаганя случує ше гришка главного судиї, дзе нє досудзує фаул за Русинових бавячох и у першей минути Русин достава ґол. Тот ґол пременєл цали цек змаганя, домашня екипа Будучносци константно нападала на Русинов ґол. Так у першим полчасу того стретнуца достати ище три ґоли и на одпочивок ше пошло зоз вельким заостатком од 4:0.

Предлуженє стретнуца нє принєсло нїч лєпше екипи Русину. Такой после пейц минути бавеня у другим полчасу доставаю ґол. Лєм на хвильку у 57. минути Вукашин Перунович посцигує ґол и зменшує резултат, алє домашнї бавяче даваю ище два ґоли и стретнуце закончене зоз резултатом 7:1.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Боян Голик, Иґор Грнчяр, Деян Павлович, Филип Вуйович, Стефан Мароєвич, Матей Саянкович, Андрей Малацко (Александар Кочиш), Небойша Заґорчич (Небойша Попович), Вукашин Перунович, Деян Чернок (Иличич Марио).

На нєдзелю, 10. септембра, у 5. колу Русин на Ярашу дочекує екипу ФК Кулпин, а стретнуце почина на 16 годзин.