Чежке стретнуце на початку ярнєй часци першенства

БЕОЧИН – У 16. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад на першим стретнуцу у ярнєй часци першенства, хторе одбавене 11. марца, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова страцели од фодбалерох Цемента зоз Беочину, зоз резултатом 1:0.

Госцуюца екипа зоз Дюрдьова стретнуце почала прешвечлїво и максимално ше закладали за кажду лабду на шицких часцох терена. У перших минутох стретнуца мали вецей добри нагоди, алє схопни ґолман противнїцкей екипи нє дошлєбодзел же би ше затресла мрежа на ґолу домашнїх.

Перши полчас стретнуца у Беочину закончени без ґолох, гоч обидва екипи мали даскельо добри нагоди затресц процивнїцку мрежу.

У другим полчаше фодбалере Бачки ше намагали пременїц резултат, алє щесце им обрацело хрибет. Домашнї посцигли свой перши и єдини ґол на стретнуцу у 60. минути.

После того кола Бачка спадла на шесте место зоз двацец шейсц бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену привитаю фодбалерох ФК Омладинац зоз Степановичева.