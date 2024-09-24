Чежке стретнуце за Дюрдьовчанох

ҐОСПОДЇНЦИ – У 6. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 22. септембра у Ґосподїнцох, фодбалере ФК ,,Бачка 1923” зоз Дюрдьова страцели у стретнуцу зоз фодбалерами ФК ,,Єдинство”, зоз резултатом 4:2.

Ґоли за Бачку посцигли Саша Рац у трицец осмей минути и Миладин Срданов у седемдзешат другей минути. Жовти картон у екипи Бачки достали Желько Тривунович, Миладин Срданов и Любомир Тривунович.

Домашня екипа ґоли посцигла у 53, 81, 86. и у штвартей минути судийского надополнєня.

Вельке число жовтих картонох, два за домашнїх и три за Дюрдьовчанох указую же ше фодбалере на терену нє барз спортски справовали.

После того кола Бачка ознова на дванастим месце на таблїчки, зоз штирома бодами. У шлїдуюцим колу Дюрдьовчанє на домашнїм терену дочекаю екипу Фодбалского клубу ,,Софекс” зоз Футоґу, хтора забера седме место на таблїчки.