Чежке стретнуце за фодбалерох зоз Дюрдьова

ЖАБЕЛЬ – У 6. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 16. септембра у Жаблю, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова страцели у стретнуцу зоз фодбалерами ЖСК, зоз резултатом 3:0.

Дюрдьовчанє стретнуце почали досц нєсиґурно. Домашня екипа од початку бавела вельо анґажованше. Перши ґол на стретнуцу посцигнути уж у 6. минути, цо Жабельчаном дало порив за дальше бависко.

Други полчас фодбалере ЖСК почали досц жустро и уж у 56. минути посцигли и други ґол. Векша часц стретнуца ше бавела на Бачковей часци терена, и нажаль, у 79. минути фодбалер дюрдьовскей Бачки посцигнул автоґол.

Вельке число жовтих, алє и червених картонох на стретнуцу указую же на терену нє було спортского справованя на тим сушедним дербию.

После того кола Бачка на дванастим месце на таблїчки зоз трома бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену привитаю фодбалерох Бачки зоз Беґечу.