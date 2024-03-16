ДружтвоРутенпресТексти

Чежке транспортне нєщесце на драги Ґосподїнци–Темерин

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 69 Опатрене

ҐОСПОДЇНЦИ – Вчера, 15. марца, пополадню, коло 17 годзин, случело ше чежке транспортне нєщесце на драги медзи Ґосподїнцами и Темерином.

По нєурядових информацийох, у нєщесцу погинули два хлопски особи зоз Ґосподїнцох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Добре же так було, голєм ше ужило

На ютре 34. фестивал новей рускей шпиванки „Ружова...

Нєшка на Филозофским факултету Дзень отворених дзверох

На „Мислиши” участвовали и школяре зоз Дюрдьова

Узрети поетски глас