Чежке транспортне нєщесце на драги Ґосподїнци–Темерин

ҐОСПОДЇНЦИ – Вчера, 15. марца, пополадню, коло 17 годзин, случело ше чежке транспортне нєщесце на драги медзи Ґосподїнцами и Темерином.

По нєурядових информацийох, у нєщесцу погинули два хлопски особи зоз Ґосподїнцох.