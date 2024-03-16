Чежке транспортне нєщесце на драги Ґосподїнци–Темерин

ҐОСПОДЇНЦИ – Вчера, 15. марца, пополадню, коло 17 годзин, случело ше чежке транспортне нєщесце на драги медзи Ґосподїнцами и Темерином.
По нєурядових информацийох, у нєщесцу погинули два хлопски особи зоз Ґосподїнцох.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
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ҐОСПОДЇНЦИ – Вчера, 15. марца, пополадню, коло 17 годзин, случело ше чежке транспортне нєщесце на драги медзи Ґосподїнцами и Темерином.
По нєурядових информацийох, у нєщесцу погинули два хлопски особи зоз Ґосподїнцох.